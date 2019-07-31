نجل الفنانة أنغام: أحتقر زوج أمي

2019/07/31 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق يبدو أن #الهجوم الذي شنه نجل #الفنانة المصرية #أنغام، #عمر_عارف، على زوجها الموزع #أحمد_إبراهيم مؤخراً وإلغاءه متابعة والدته عبر #مواقع التواصل، لن يتوقفا عند هذا الحد.[…]

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