2019/07/31 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أوقف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اصدار جواز سفر لأحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب بعد أن روج معاملة اصدار جواز له من سفارة العراق في تركيا.وذكر بيان للمكتب تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “العملية جاءت على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتشية الداخلية توقف اصدار جواز لارهابي مقيم في تركيا وكالة خطوة برس.

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