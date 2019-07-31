“الناتو” ينفي تلقيه طلبا لبدء مهمة في مضيق هرمز

2019/07/31 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكد الأمين العام لحلف “الناتو”، ينس ستولتنبيرغ، اليوم الأربعاء، أنه لم يكن هناك أي طلب رسمي للحلف بإطلاق مهمة في مضيق هرمز.واقترحت واشنطن تكثيف الجهود لحماية الطرق البحرية لنقل النفط، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران توترا متزايدا.وكانت وزارة الخارجية الألمانية أكدت أنها لم تعط حتى

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