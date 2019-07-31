2019/07/31 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC كشفت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأربعاء، تفاصيل جريمة مروعة وقعت قبل أربعة أشهر في مدينة الموصل، بعدما ألقت القبض على منفذيها.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، إن “شرطة نينوى، وبعد المتابعة المستمرة والتعمق في التحقيق وجمع الأدلة، تمكنت من اكتشاف جريمة قتل حصلت قبل 4 أشهر بحق […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تكشف عن تفاصيل جريمة مروعة بعد مرور 4 أشهر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تكشف عن تفاصيل جريمة مروعة بعد مرور 4 أشهر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تكشف عن تفاصيل جريمة مروعة بعد مرور 4 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).