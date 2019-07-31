رسمياً .. القوة الجوية يتعاقد مع لاعبا الكرخ حسين جبار وعلي ستار

2019/07/31 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – SPORT NOW تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، بشكل رسمي مع لاعبي الكرخ حسين جبار وعلي ستار الملقب بـ(لوكا) وذلك للدفاع عن ألوان الفريق خلال الموسم المقبل.وتم صباح اليوم الاربعاء توقيع العقد الرسمي للاعبين حسين جبار وعلي ستار، في مقر النادي، بعد الاتفاق على كافة تفاصيل العقد والذي سيكون

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