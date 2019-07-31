الحكيم: معارضة الحكمة تمثل منهجاً سياسياً وحقاً قانونياً ودستورياً

2019/07/31 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكر بيان لمكتبه ان السيد عمار الحكيم "استقبل السفير الاسباني في العراق خوان خوسيه ايسكوبار وبحثا علاقات البلدين وتطورات المشهد السياسي في المنطقة وطبيعة المعارضة التي ينتهجها تيار الحكمة الوطني".وثمن الحكيم قرار المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بدستورية المعارضة وجددنا الاشارة الى ان المعارضة تهدف الى تقويم العملية السياسية ومراقبة الاداء الحكومي ومواجهة التفرد السياسي"وأكد "سعي العراق الى بناء علاقات وطيدة مع دول العالم منطلقا من المصلحة الوطنية العراقية والمصالح المشتركة ، وكذلك فقد بيّنا اهمية حضور الشركات الاوربية والاسبانية للمساهمة في اعادة الاعمار، سياسيا شددنا على ضرورة دفع حالة التوتر التي تعيشها المنطقة وحذرنا من تداعياتها الخطيرة على الجميع وان هذه المخاطر لن تكون حبيسة الجغرافية".

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