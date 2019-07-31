مفتشية الداخلية توقف اصدار جواز سفر لإرهابي مقيم في تركيا

2019/07/31 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اصدار جواز سفر لأحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب بعد أن روج معاملة اصدار جواز له من سفارة العراق في تركيا.

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