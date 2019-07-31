رئيس الجمهورية يستقبل عدداً من عوائل شهداء جريمة الأنفال

2019/07/31 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اليوم الاربعاء، ان للشهداء دين في أعناقنا مهما اجتهدنا لا يمكننا الإيفاء به أو رد جزءً من تضحياتهم.

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