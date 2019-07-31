2019/07/31 | 16:44

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نائب: كردستان تصدر أكثر من 700 الف برميل نفط يوميا

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق مدلول، اليوم الاربعاء، عن

تصدير اقليم كردستان أكثر من ٧٠٠ الف برميل نفط يوميا. وقال مدلول في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب ان "إقليم

كردستان يصدر أكثر من ٧٠٠ الف برميل نفط يوميا وليس ٤٥٠ الف

برميل".واشار الى ان "الحكومة السابقة سمحت بمخالفة مواد القانون بخصوص تصدير

نفط الاقليم".

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