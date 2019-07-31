وكالة وطن تنشر نتائج الصف السادس الاعدادي 2019 الادبي و العلمي بفرعيه التطبيقي والاحيائي لجميع المحافظات

2019/07/31 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة وطن تنشر نتائج الصف السادس الاعدادي الادبي و العلمي بفرعيه التطبيقي والاحيائي لجميع المحافظات نتائج الصف السادس الاعدادي 2019 للدخول الى صفحة النتائج اضغط هنا

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