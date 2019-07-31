المالية النيابية تحذر من إجراءات خطيرة على الحكومة ينفذها أمين مجلس الوزراء

2019/07/31 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..اتهمت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، أمين عام مجلس الوزراء، حميد الغزي، بالتعامل بازدواجية مع الوزارات، معتبرا أن هذه الاجراءات تشكل خطرا على اداء الحكومة.وقال نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى السامرائي، خلال مؤتمر صحفي عقده داخل مجلس النواب وحضرته /المعلومة/، بشأن الكتب الرسمية من الامانة العامة بتوقيع الامين العام لمجلس الوزراء ، […]

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