مديرية شهداء النجف تعلن عن وصول هويات جديدة

2019/07/31 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

أعلنت مديرية شهداء النجف الاشرف، اليوم الاربعاء، عن وصول هويات ذوي الشهداء من ضحايا جرائم حزب البعث والحشد الشعبي المقدس وذوي شهداء العمليات

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