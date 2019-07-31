2019/07/31 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت دراسة حديثة أعدها باحثون من جامعة ديلاوير في الولايات المتحدة الأميركية عن فوائد "مذهلة" للكرز الذي يحتوي على مجموعة من المركبات النشطة

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