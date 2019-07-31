السامرائي: هناك ازدواجية في قرارات مجلس الوزراء إزاء الوزارات

2019/07/31 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد كشف نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب،مثنى السامرائي، الأربعاء، عن أن هناك ازدواجية في تعامل مجلس الوزراء مع بض الوزارات في قضية تعيين المدراء العامين، مشيرا إلى أن الأطر القانونية في مؤسسات الدولة تسمح للوزير تعيين المدراء وفق النظام الداخلي لوزارته، بحسب وصفه.

وقال السامرائي، في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب، وحضرته “گلگامش برس” إن ” هناك ازدواجية واضحة في التعامل مع بعض الوزارات ،ومنها وثيقة صادرة في 25 تموز الى مكتب وزير الصناعة تقول بأنه لا يحق للوزير نقل أي مدير عام للشركات الموجودة ، وعدم إصدار أي أوامر وزارية بشأن تكليف أو تغيير المدراء العامين وأصحاب الدرجات الخاصة في الوزارة إلى إشعار آخر”.

وبين أن “الأطر القانونية في مؤسسات الدولة تسمح للوزير تعيين المدراء العامين وفق النظام الداخلي لوزارته، وفي حال وجود اتفاق او تصويت داخل مجلس الوزراء هذا يسري على جميع الوزارات دون استثناء بدلا من التعامل بمكيالين والحرية المطلقة لوزارة معينة دون غيرها”.

واعتبر أن ” تلك الاجراءات مؤشر خطير على أداء الحكومة، وسبب فشل هذه الوزارات سيناط برئيس الوزراء”، داعيا “رئيس الوزراء إلى ايضاح مبررات تلك المخاطبات الرسمية ، كما دعا الوزراء الاخرين الى عدم الامتثال لتلك الاوامر ، مؤكدا ضرورة عدم منح صلاحيات مطلقة لبعض الوزراء دون غيرهم

وأشار إلى أن “من أهم القضايا التي طرحت في الفصل التشريعي الحالي هي الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء”، مشيرا إلى “وجود ملاحظات حول بعض الكتب الرسمية من الامانة العامة بتوقيع الامين العام لمجلس الوزراء”.

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