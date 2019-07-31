القضاء العراقي يطالب البرلمان برفع الحصانة عن 21 نائبا 

2019/07/31 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، إرساله طلبا برفع الحصانة عن 21 نائبا، بينهم 10 متهمين بـ"جرائم فساد"....

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