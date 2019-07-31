2019/07/31 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلن البنك المركزي العراقي، منح المدينة السياحية في الحبانية مبلغ ٨٠٠ مليون دينار لغرض صيانة مرافقها قبل حلول عيد الأضحى المبارك.





وقال البنك المركزي في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، "تزامناً مع اقتراب ايام عيد الاضحى المبارك، وحرصاً منه على دعم القطاع السياحي والواقع الترفيهي في العراق، قرر البنك المركزي العراقي، وعبر مبادرة تمكين الممولة من قبل المصارف الخاصة وشركات الصرافة وبإشراف رابطة المصارف الخاصة ،منح إدارة المدينة السياحية في الحبانية مبلغاً قدره 800 مليون دينار عراقي، على أن تصرف لاغراض صيانة مرافق المدينة واكمال استعداداتها الخاصَّة باستقبال زوار المدينة".

يذكر أن مبادرة الانشطة المجتمعية والانسانية (تمكين)، التي أطلقها البنك المركزي العراقي نهاية العام 2017، تهدف الى دعــم وتـمـويـل الانـشـطـة والـمـشـاريـع ذات الطابع المجتمعي والانساني والبيئي والثقافي والفني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (800 مليون دينار عراقي لإدامة المدينة السياحية في الحبانية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (800 مليون دينار عراقي لإدامة المدينة السياحية في الحبانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).