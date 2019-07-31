نتائج المرحلة الأعدادية/ الدور الأول للعام الدراسي 2018-2019

2019/07/31 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة الغدير تنشر نتائج المرحلة الأعدادية/ الدور الأول للفرعين العلمي والأدبي للعام الدراسي 2018-2019 لجميع المحافظاتبالتوفيق لطلبتنا الأعزاء

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