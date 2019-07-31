2019/07/31 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… صوت مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، على إلغاء قرار وزارة البلديات بتجزئة مجاري الزبير، عازيا الأمر الى تلكؤ الشركة ووجود شبهات فساد وإعادة العمل للشركة ذاتها.وقال عضو المجلس شداد الفارس لـ/ المعلومة /، إن “وزارة البلديات أحالت منذ ثمان سنوات مشروع مجاري الزبير الى إحدى الشركات”.وأضاف “وجد هناك تدني وفساد مؤشر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد فساد البلديات..مجلس البصرة يلغي قرار الوزارة بتجزئة مجاري الزبير) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد فساد البلديات..مجلس البصرة يلغي قرار الوزارة بتجزئة مجاري الزبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).