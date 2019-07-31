بالوثيقة.. محافظ الديوانية يصدر قراراً بالغاء الأوامر الادارية الخاصة بموظفي العقود في مديرية الصحة

2019/07/31 | 16:53

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بغداد اليوم _ الديوانية

أصدر محافظ الديوانية، سامي جبار الحسناوي، قراراً بإلغاء الأوامر الادارية الخاصة بموظفي العقود...





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