بعثة الحج الدينية لسماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) تقيم مجلساً حسينياً في المدينة المنورة

2019/07/31 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت بعثة الحج الدينية لسماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)، الأحد، مجلساً حسينياً في مقرّ إقامتها في المدينة المنورة.وحضر المجلس جمعٌ من الحجاج العراقيين المتواجدين في المدينة المنورة والمتوجهين الى مكة المكرمة لاداء مناسك الحج، تضمّن محاضرة دينية بيّن الخطيب فيها مفهوم الفتوّة وفق المنظور الإسلامي الصحيح، متطرقاً الى المصاديق القرآنية والتاريخية …

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