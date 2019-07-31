العتبة الحسينية تزيد طاقة الانتاج في محطة مياه الشرب في ام قصر بالبصرة

2019/07/31 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن زيادة الطاقة الانتاجية وعدد ساعات التشغيل لمحطة الغدير لتحلية وتعقيم المياه الصالحة للشرب في ناحية ام قصر في محافظة البصرة.وقال رئيس القسم والمشرف على صيانة المحطات كريم الانباري في حديث لوكالة نون الخبرية ان "كوادر العتبة الحسينية المقدسة الهندسية والفنية تواصل اعمالها في محطة الغدير لزيادة الطاقة الانتاجية وعدد ساعات العمل لإيصال المياه الصالحة للشرب زالمعقمة بواسطة الأنابيب ولمدة ثلاث ايام في الاسبوع (الاثنين , الأربعاء , الجمعة) بدلا من يومين ".

واضاف" يأتي ذلك بعد الانتهاء من أعمال التوسعة والصيانة المستمرة بأقصى سرعة لتشغيل المحطة بكامل طاقتها الانتاجية"، مبينا ان الطاقة الانتاجية للمحطة تبلغ (120- 150م3 بالساعة)، ويجري العمل بصيانة واستبدال شبكة انابيب الابار".

واوضح ان المحطات التابعة للعتبة الحسينية المقدسة في محافظة البصرة تتوزع في المناطق التي تشهد ملوحة عالية من بينها الفاو وابي الخصيب وام قصر وصفوان وفيحان والدير، لافتا الى ان الطاقة الانتاجية للمحطة الواحدة تبلغ 288 لتر مكعب في الساعة.

واشار الانباري, الى ان" جميع المحطات التابعة للعتبة توفر المياه الصالحة للشرب (RO) بشكل مجاني وعلى مدار 24 ساعة ".

وبين ان العتبة الحسينية المقدسة تسعى جاهدة لإكمال العمل بتشغيل المحطات المتوقفة في اقضية ونواحي مدينة البصرة.

الجدير بالذكر ان العتبة الحسينية أنشأت (8) محطات تحلية في محافظة البصرة و(45) محطة في مدينة كربلاء واقضيتها، تعمل على مدار الساعة (مجانا).

وكالة نون خاص

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