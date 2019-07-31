2019/07/31 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



كشف عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، محمد شياع السوداني، عن كواليس “فك الارتباط” ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكشف عن كواليس فك "الارتباط” الذي يعطي للمحافظين صلاحيات اكبر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكشف عن كواليس فك "الارتباط” الذي يعطي للمحافظين صلاحيات اكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).