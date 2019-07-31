الدفاع النيابية تكشف اختراق المخابرات الأمريكية والإسرائيلية جهازي الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب

2019/07/31 | 17:00

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بغداد :سومر نيوز

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأربعاء، عن اختراق المخابرات الأمريكية المركزية والإسرائيلية جهازي ...

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