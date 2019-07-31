ماجد الشمري - الانقلاب الوظيفي والقيمي لاثداء النساء!.(5)

2019/07/31 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماجد_الشمري من الملفت-وهذا استطراد ضروري- والجدير بالتنويه،انه حتى في اللغة والخطاب الادبي -الشعري والروائي،والشعبي اليومي يهمل استخدام الاسم الدال على الثدي:(الثدي).وبدلا منه تستعمل مفردة(النهد)بكثرة للاشارة الى الثدي.مع ان (النهد ليس اسما له بقدر ما هو وصف.فالناهد والكاعب ليسا اسمين للثدي،بل صفتان لمراحل نموه وتكامله،فالنهد هو ذلك الارتفاع والانتفاخ لتلك الغدتان الشحميتان،وذلك التبرعم والبروز كرمانتين في ص......

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