نائب يطالب التحقيق مع مدير التقاعد :لايرفع الجدران الكونكريتية

2019/07/31 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- قال النائب عن حركة ارادة حسين عرب، الاربعاء، ان رئيس هيئة التقاعد عارض قرار رئيس الوزراء برفع الصبات عن الهيئة مهددا بنقل هيئة التقاعد في حال رفعها .وأكد عرب في تغريدة على “تويتر” ، ان “بعد مطالبتنا بفتح شوارع هيئة التقاعد و رفع الصبات و امتثالاً لأمر رئيس الوزراء بدأ اليوم بتنفيذ ...

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