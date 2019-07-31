تربية البصرة تحدد موعد إعلان المرشحين للتعيينات

2019/07/31 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت لجنة تعيينات التربية في البصرة، اليوم الاربعاء، عن موعد إعلان الأسماء المقبولة بالتعيينات على ملاك تربية المحافظة والبالغ عددها 268 ألف درجة وظيفية.

وذكرت اللجنة في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "كتاب وزارة المالية بشأن تثبيت المدرسين والمعلمين المتعاقدين مع ديوان المحافظة على تلك الدرجات وصل متأخراً، حيث كانت اللجنة قد أكملت تحديد الأسماء المقبولة بالتعيين من المتقدمين على تلك الدرجات، والبالغ عددها ألفين وثمانية وستين درجة وظيفية".

وأكدت أن "الأولوية بالتعيين كانت لأصحاب العقود، وحسب نقاط المفاضلة".انتهى/س

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