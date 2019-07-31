رئيس الجمهورية يدعو الى إنصاف ورعاية عوائل الشهداء الانفال

2019/07/31 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الى إنصاف ورعاية عوائل الشهداء الانفال.جاء ذلك خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، اليوم الأربعاء، عدداً من عوائل شهداء جريمة الأنفال سيئة الصيت.وأشار صالح بحسب البيان الصادر عن مكتبه، تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إلى ان” هذه المجزرة تعد جريمة إبادة بحق أبناء […]

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