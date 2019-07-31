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العراق والكويت يتفقان على اختيار الطرف الثالث لاستثمارالحقول المشتركة


العراق والكويت يتفقان على اختيار الطرف الثالث لاستثمارالحقول المشتركة
2019/07/31 | 17:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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