2019/07/31 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9FEVdieevUg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موعدكم مع برنامج اطراف الحديث و ضيفي الحلقة الفنان اسماعيل فاضل و الفنان علي بدر) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موعدكم مع برنامج اطراف الحديث و ضيفي الحلقة الفنان اسماعيل فاضل و الفنان علي بدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).