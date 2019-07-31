علي جبار : كرة القدم في العراق تختلف كثيراً عن البلدان الاخرى , ونجاحنا مقرون بالتعاون في العمل بروح واحدة

2019/07/31 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / اعلام اتحاد الكرة احتضنت قاعة روتانا، اليوم الاربعاء، اجتماعا للجنة المنظمة لبطولة اسياسيل لاتحاد غرب اسيا التاسعة، وحضر الاجتماع رئيس اللجنة المنظمة نائب رئيس الاتحاد العراقي، علي جبار، والمشرف العام للبطولة، أحمد قطيشات، فضلا عن جميع الجهات المكلفة بتنظيم البطولة اداريا واعلاميا وامنيا .ورحب رئيس اللجنة المنظمة، علي جبار،

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