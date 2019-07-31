فوائد صحية للخيار فى فصل الصيف.. تعرف عليها

2019/07/31 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..يعتبر الخيار أحد الخضراوات الأكثر ترطيباً للبشرة فى فصل الصيف، حيث يحتوى على نسبة 95% من مكوناته من المياه، مما يجعله الأكثر ترطيباً للجسم، كما يحتوى على كثير من المعادن والفيتامينات، التي تحمي الجسم من العديد من الأمراض، وتعمل على حماية البشرة من أشعة الشمس الحارقة.أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية […]

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