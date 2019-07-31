2019/07/31 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC صوت مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، على إلغاء قرار وزارة البلديات بتجزئة مجاري الزبير، عازيا الأمر الى تلكؤ الشركة ووجود شبهات فساد وإعادة العمل للشركة ذاتها.وقال عضو المجلس شداد الفارس في تصريح صحفي، إن “وزارة البلديات أحالت منذ ثمان سنوات مشروع مجاري الزبير الى إحدى الشركات”.وأضاف “وجد هناك تدني وفساد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسببب التلكؤ وشبهات الفساد..مجلس البصرة يصوت على إلغاء قرار البلديات بتجزئة مجاري الزبير المركز الخبري الوطني.

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