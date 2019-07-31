من يلعب بكركوك دون ان يتكلم عنه احد ؟

2019/07/31 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عماد علي… صحيح ان كركوك ليست فقط مدينة ثرية بما تمتلك من الذهب الاسود و يرتبط بهذه الثروة مصير اصحابه الحقيقيين و مستقبلهم و انما هي تتحمل اثقال و ما ورثته من تاريخها من الاحمال الكبيرة التي تأن من تحتها دون ان تنجو نهائيا او تستريح لفترة على الاقل.انها تتعرض لابشع المؤآمرات […]

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