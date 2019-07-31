مدير صحة الانبار يعلن اطلاق ٤٨١ درجة وظيفية لابناء المحافظة

2019/07/31 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلن مدير عام دائرة صحة الانبار خضير خلف شلال، اليوم الاربعاء، عن اطلاق التقديم على الدرجات الوطيفية والبالغ عددها ٤٨١ درجة والخاصة بدائرة

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