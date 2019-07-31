عند سماعك هذه الاصوات في جسمك.. راجع الطبيب فوراً

2019/07/31 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يصدر جسم الإنسان ضوضاء و “صفارات إنذار” تقول إن “الوقت قد حان لزيارة الطبيب” بطريقة أو بأخرى.

ونشر موقع “ذي صن” البريطاني تقريرا عن

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