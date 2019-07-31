الدفاع النيابية تفسر ظاهرة الاعتداء على المقرات العسكرية: الدفاع الجوي دون المستوى

2019/07/31 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، سعران الأعاجيبي، الاربعاء، إن الضعف الكبير في منظومات الرادار والدفاع الجوي، تسبب بإرباك في الأجواء العراقية.

وقال الأعاجيبي في تصريح صحفي، تابعته “كلكامش برس”، إنه “آن الأوان لبناء الجيش العراقي، فضلاً عن تطوير الرادارات والطائرات وسبل الحصول على المعلومات الاستخبارية”.

وتابع، أن “كشف الطائرات الغريبة يحتاج إلى رصد جوي عراقي حصراً وعمليات الرصد والمراقبة ضعيفة جداً”، مبيناً أن “الحل لتفادي أي إرباك أو السماح بتداول تقارير ومعلومات غير دقيقة، هو تطوير منظومة الدفاع الجوي”.

واعتبر، أن “منظومة الدفاع الجوي حالياً ليست بالمستوى المطلوب”، لافتاً الى أن “حاجة البلد لمنظومات دفاعية متطورة”.

وأكد، أن “لجنته تحدثت مع رئيس أركان الجيش بهذا الشأن”.

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