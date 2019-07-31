أموال تذهب لإقليم كردستان دون أساس قانوني.. وزير المالية على أبواب البرلمان

2019/07/31 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأعلن عضو اللجنة المالية النيابية صادق مدلول، الأربعاء، المضي باستجواب وزير المالية فؤاد حسين بعد جمع 61 نائبًا على خلفية دفع أكثر من 130 مليار دينار إلى اقليم كردستان.

وقال مدلول في بيان تلقته “كلكامش برس”، “قبلنا بطلب من رئيس المجلس على إستضافة الوزير قبل الاستجواب وقبلنا بذلك للوقوف على المشاكل التي يعاني منها المواطن واخذ مبلغ اكثر من 130 مليار شهريا من حصة باقي المحافظات في الحكومة الاتحادية الى اقليم كردستان”.

وأضاف مدلول “اليوم خلال الاستضافة اردنا تذويب المشاكل بين الحكومة الاتحادية والاقليم ولكن تفاجئنا بان الوزير ليس وزير لكل العراق، بل يمثل الاقليم والدفاع عن مستحقات الاقليم وبشكل غير قانوني ومخالف لقانون الموازنة”.

وتابع مدلول “عندما كانت المبالغ تعطى الى الاقليم وفق المبيعات النفطية 250 الف برميل يوميا تفاجئنا ان الاقليم يصدر اكثر من 450 الف برميل في اليوم الواحد وهناك احصائيات بان التهريب يصل الى اكثر 700 الف”.

وأشار مدلول إلى أنهم “يحاسبون الحكومة على 250 الف بريمل وبنفس الوقت ياخذ 130 مليار شهريا وباثر رجعي مخالف الى قانون الموازنة وعندما سأل وزير المالية عن المسوغ القانوني على ان يسلم الاقليم اكثر من استحقاقه يقول الاتفاق السياسي هل الاتفاق السياسي فوق القانون ويخالف الموازنة”.

ان شهرين من إيرادات الاقليم تكفي رواتب سنيتن للعقود واللاجراء اليومين، أن الضرر اضافة الى زيادة الصادرات التي يأخذها الاقليم تعادل ثلاث سنوات مستحقات للمتظاهرين والعقود والاجراء اليومين”.

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