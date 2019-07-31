إيران تستبدل الريال بالتومان

2019/07/31 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ النبأ للأخبارأعلنت الرئاسة الإيرانية، اليوم الاربعاء، عن قرار إستبدال الريال بالتومان وحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية.

وذكر رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الايرانية، محمود واعظي في تصريح متلفز، انه "تم إقرار حذف أربع أصفار من العملة الوطنية في البلاد، وسوف يتم تبديل العملة من الريال إلى التومان، لأن التومان هو الرائج في التبادلات الداخلية"، موضحاً، أن "رئيس البنك المركزي سيقوم بتقديم معلومات أكثر عن الموضوع يوم الأحد القادم".

من جهتها فالت وكالة "فارس" الإيرانية، إن "الهدف من هذا المقترح هو للحفاظ على فاعلية العملة الوطنية، وتسهيل وتحديث أدوات المدفوعات النقدية في التعاملات المحلية، إضافة الى خفض تكاليف طبع الأوراق النقدية، والحد من المشكلات الضخمة في التبادل اليومي، وأعباء عد العملة والمسكوكات النقدية وحمل المبالغ الكبيرة منها".

الجدير بالذكر، أن السعر الرسمي للدولار الأمريكي يساوي 42000 ريال إيراني.انتهى/س

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