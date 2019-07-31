بالوثيقة .. مجلس الوزراء يخاطب الجهات المعنية بخصوص اجازات الاجراء اليوميين

2019/07/31 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … وجه مجلس الوزراء ، اليوم الاربعاء ، باحتساب الاجور الكاملة للاجراء اليوميين عن تمتعهم باستراحة في ايام الاعياد والعطل الرسمية .وجاء في وثيقة صادرة من امانة مجلس الوزراء وموجه الى الجهات المعنية، حصلت عليها وكالة / بدر نيوز/ انه ” يتمتع العمال باستراحة في ايام الاعياد والعطل الرسمية المقررة بموجب […]

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