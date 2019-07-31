محمد أبو قمر - هل صليت اليوم علي النبي؟؟!!!!!

2019/07/31 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر الفكر السلفي تحول زي ما هو واضح إلي دين ، وبالطبع تحول هذا الدين الجديد إلي ثقافة ، إلي سلوك يومي .سيبك من الإدعاءات الليبرالية التي تدعيها بعض الأحزاب ، أو التي يوهمنا بها كتير من أعضاء مجلس النواب بمن فيهم الأعضاء المعارضون ، كثير من هؤلاء وهؤلاء يرفعون شعار الحرية لكنهم يمارسون السلفية بحذافيرها في بيوتهم ، مع أولادهم ، وفي نظرتهم لروجاتهم ، أي في مفهومهم عن المرأة بصفة عامة .هل تعرف أحدا ......

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