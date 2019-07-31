“المعلومة” تكشف عن مفاجأة الوجهة المقبلة لحارس الصقور

2019/07/31 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..تنفرد وكالة “المعلومة” بالكشف عن الوجهة المقبلة لحارس مرمى نادي القوة الجوية، فهد طالب في الانتقالات الصيفية الجارية.وقال مصدر مقرب من الحارس لـ / المعلومة/ إن “الحارس فهد طالب، قرر وضع حد لمسيرته مع القوة الجوية والتي استمرت لمدة 10 سنوات”.واوضح أن “الحارس قرر الانتقال الى صفوف نادي الزوراء لتمثيله في […]

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