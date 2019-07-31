الفيفا تعلن قائمة المرشحين لجائزة افضل لاعب في العالم

2019/07/31 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، عن العام الجاري 2019.

ونشر حساب فيفا الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائمة المرشحين الـ12، وهم:محمد صلاح – ليفربولليونيل ميسي – برشلونةكريستيانو رونالدو – يوفنتوسساديو ماني – ليفربولفيرجيل فان ديك – ليفربولفرينكي دي يونج – برشلونةماتياس دي ليخت – يوفنتوسكيليان مبابي – باريس سان جيرمانهاري كين – توتنهامإيدين هازارد – ريال مدريدوأشار موقع الفيفا، إلى أنه سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة خلال حفل سيتم إقامته في مدينة ميلانو الإيطالية يوم 23 سبتمبر / أيلول المقبل.وتم اختيار اللاعبين بناء على تقييمهم في الفترة من 16 يوليو / تموز 2018 حتى 19 يوليو / تموز 2019.



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