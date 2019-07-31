2019/07/31 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الاربعاء، ادخال ملعب الشعب الدولي، مرحلة الصيانة استعداداً للموسم الكروي المقبل.وقال مدير عام دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات ب‍وزارة الشباب طالب الموسوي في تصريح صحفي،إن “وزارة الشباب والرياضة قررت ادخال ملعب الشعب الدولي الى الصيانة استعدادا للموسم الكروي الجديد 2019-2020”.واوضح أن “الوزارة ستقوم بترميم اروقة الملعب […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الشباب والرياضة تعلن عن اعمال صيانة في ملعب الشعب الدولي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الشباب والرياضة تعلن عن اعمال صيانة في ملعب الشعب الدولي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الشباب والرياضة تعلن عن اعمال صيانة في ملعب الشعب الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).