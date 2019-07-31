القانونية النيابية لا تستبعد الدعاوى الكيدية في طلبات رفع الحصانة عن نواب

2019/07/31 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعت عضو اللجنة القانونية بهار محمود هيئة رئاسة البرلمان الى التأكد من الدعاوى المقامة بحق النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم بطلب من القضاء هل هي كيدية ام لا، مشيرة الى ان الاحتفاظ بسمعة النائب من واجب البرلمان.

وقالت محمود في بيان تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] سخة منه ان "الهدف من منح الحصانة هو اعطاء الفرصة للنائب ليعبر عن رأيه ويمثل الشعب ويقوم بدوره الرقابي والدفاع عن حقوق الشعب والمصلحة العامة بحرية وجرأة، وبالرغم اننا لسنا مع الحصانة بصورة عامة لانه مخالف لمبدأ المساواة امام القانون و تؤدي الى عدم المساواة حيث ان الاشخاص الذين لديهم حصانة لن يكونوا متساوين مع باقي الافراد".واضافت ان "القوانين والانظمة الداخلية لبرلمانات العالم اعطت الفرصة لرفع الحصانة في حالات محددة والمفروض اذا كان هنالك دعوة مقامة ضد اي نائب على البرلمان التأكد منها هل هي كيدية ام لا قبل رفع الحصانة من النائب المطلوب".وشدد محمود على "ضرورة ان يتم الحفاظ على سمعة النائب من الذين يستغلون هذه الفرصة لدعاوى كيدية وبعدها يقرر بجلسة رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء".وكان مجلس القضاء الأعلى، أعلن اليوم إرسال طلب الى رئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عن 21 نائبا عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية، بينهم 11 نائباً عن جرائم أخرى لا تتعلق بالفساد الإداري.وأكد القضاء انه "يراعي خصوصية الوضع السياسي والاجتماعي لأعضاء مجلس النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، لاسيما وان موقفهم القانوني لا يزال في دور التحقيق او المحاكمة ولم يتم إدانتهم بأحكام نهائية حتى يمكن التصريح بأسمائهم".

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