أمانة بغداد تطلق الخطة الخدمية الخاصة باستشهاد الإمام الجواد (ع)

2019/07/31 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، اطلاق خطتها الخدمية الخاصة بذكرى استشهاد الامام محمد الجواد عليه السلام

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