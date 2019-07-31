وزير التجارة: نسعى لدعم المنتوج المحلي وايجاد بيئة مناسبة لتطوير القطاع الخاص

2019/07/31 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التجارة، محمد هاشم العاني، اليوم الاربعاء ، خلال لقائه وفداً ضم كل من رئيس الغرف التجارية العراقية، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس اتحاد المقاولين، ومجلس اعمال الوطني العراقي، والمجلس الاقتصادي العراقي، على سعي الوزارة إلى دعم وتشجيع المنتوج المحلي.

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