أرتفاع طفيف لبورصة العراق في نهاية جلسه تداولات اليوم

2019/07/31 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أنهى بورصة العراق جلسة تداولات اليوم الاربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.05 % ، عند مستوى 480.09 نقطة ، رابحاً نحو 0.22 نقطة.

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