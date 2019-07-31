مكلفاً لجانه بالمتابعة.. مجلس ذي قار يوجه لتنفيذ مطالب المتظاهرين

2019/07/31 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وجهت رئاسة مجلس محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، عدد من لجان المجلس لمتابعة مطالب المتظاهرين التي تمت قراءتها في جلسة اليوم الاعتيادية.

وذكر نائب

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