رجالات طهران يُسيطرون على السلطة والمال.. مَنْ يُنقذ اقتصاد العراق من مافيات إيران؟

2019/07/31 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفترة الجوهرية هذه؛ هي الفترة التي تحاول بها إيران دس رجالاتها إلى منصة إدارة المال في العراق من خلال صناعة رجالات لا يفقهون بالمال ولغة المال، حوّلتهم من رجال بسطاء […]

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