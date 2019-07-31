2019/07/31 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن الإمارات دولة جارة كما السعودية والبحرين، معربا عن أمله في أن يتقلص عدد أعضاء فريق “ب” ويقتصر على نتنياهو وبولتون.وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين بعد ختام اجتماع مجلس الوزراء، وحول التغيير في نهج الإمارات تجاه القضايا الإقليمية، صرح […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الإيرانية :الإمارات دولة جارة ونحن نحترم حسن الجوار المركز الخبري الوطني.

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